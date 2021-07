Racismo estrutural é tema de webinário promovido pela Defensoria Pública do Acre

Racismo estrutural é o tema do webinário A Importância da Defensoria Pública para o Acesso à Justiça, que será realizado no dia 21 de julho, às 18 horas (horário do Acre), com transmissão pelo canal da Defensoria Pública no YouTube.

O evento, que faz parte da programação dos 20 anos da Defensoria Pública, data comemorada em 24 de julho, traz como mediadora a defensora pública do Estado do Acre, que atua em Cruzeiro do Sul/AC na área cível, com estudos e práticas voltados ao direito dos povos indígenas, Cláudia Aguirre, que também é membra da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep).

No webinário, o gestor público e coordenador do Movimento Negro Unificado do Acre (MNU/AC), Evandro Luzia Teixeira, abordará o tópico Importância do Tema Gênero e Raça, Impacto na Sociedade, Movimentos Sociais e Políticas Públicas. A segunda facilitadora será a pesquisadora Cláudia Marques de Oliveira, integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Acre (Neabi/Ufac) e do Projeto Povo Warao com a Universidade de Strathclyde do Reino Unido e Ouvidoria estadual do Acre, apresentando o tópico Racismo Estrutural e Institucional, Gênero e Raça.

Para a coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur), Juliana Marques Cordeiro, esse é um tema que tem sido necessário para o fortalecimento da sociedade e da promoção dos direitos humanos, destacando-se que, no Brasil, o racismo é regra e não exceção.

“O racismo está presente nas nossas relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares. Por isso a importância de debatermos o tema do racismo estrutural e como a Defensoria pode auxiliar no combate a esse racismo. Por isso nós convidamos todos para participar e assistir a esse importante evento que está sendo promovido pela Defensoria Pública”.

As inscrições para o webinário podem ser feitas por meio do link https://defensoria.ac.def.br/inscricao_webinarioracismoestrutural.php.