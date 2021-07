Rapaz convence namorada a participar da trilha do pôr do sol e a pede em casamento a 650 m de altura; vídeo

“Conheço desde criança aquele lugar. Sempre senti uma conexão muito forte com Deus e, por este motivo, achei o cenário ideal para uma ocasião tão especial. Fiquei umas duas semanas planejando e chamei meus pais para irem junto. Nós viajamos para lá e já demonstrou que não estava muito afim da aventura, porém, ela se emocionou depois e no fim deu tudo certo”, afirmou ao G1 o também engenheiro civil, Eder Rezende de Oliveira, de 27 anos.

Segundo Eder, o pai é muito envolvido em questões turísticas e ele sempre fez passeios naquele local. “A minha noiva é de Campo Grande e eu de Alcinópolis, só que estou trabalhando atualmente em São Gabriel do Oeste, então, fiz o planejamento para ir lá, já que é um local em que me sinto muito conectado com Deus. Sempre falo que só visitando lá mesmo para entender. Aí no último dia 19 nós fomos lá e eu falei que queria gravar um vídeo, quando ela virou de costas e daí eu peguei a aliança e fiz pedido”, disse o noivo.

Tayná, por sua vez, fala que o pedido foi “algo surpreendente”, do jeito que ela sempre sonhou. “Eu já o conhecia da faculdade, mas, conhecer de conversar mesmo tem mais ou menos um ano. Como ele estava em outra cidade, vinha aqui e nós começamos a ir em restaurantes, até que veio o pedido de namoro e, recentemente, decidimos dar um passo adiante. Foi aí que ele me surpreendeu mais uma vez, do jeito que sonhei: simples e inesquecível”, comentou.

De acordo com a noiva, no dia da trilha, ela disse que estava cansada, sentindo o tênis desconfortável, e, enquanto caminhava, conversa consigo mesmo.

“Eu pensava: o que ele está querendo com isso e acho que não escondia minha cara de brava. E também estava frio, com vento muito forte e, pra piorar, eu tenho medo de altura. Só que, ao chegar, vi que o momento estava muito agradável, senti mesmo a presença de Deus e foi emocionante, inexplicável. O pôr do sol também, sem palavras”, argumentou.

O pai do noivo, o servidor público e empresário Edilson de Oliveira Gomes, de 56 anos, foi quem levou o casal, acompanhado da esposa dele.