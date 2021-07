Razões para acreditar: Acreano que vende picolé na chuva para sobreviver ganha reforma de casa; veja vídeo

O vendedor de picolé Sebastião Vitor de Oliveira, de 55 anos, foi beneficiado com a reforma de sua residência pelo projeto “Razões para Acreditar”.

Tudo começou quando agentes da Polícia Militar avistaram o acreano vendendo seus produtos debaixo de chuva, tentando conseguir dinheiro para sobreviver.

“Paramos para saber como ele estava, e compramos um frango para ele comer. Nos contou sua situação e disse que tinha o sonho de ter a sua casa, com apenas um vão, reformada”, disse o policial Denineudo Souza, integrante do projeto, à reportagem do ContilNet.

Após o fato, Souza divulgou o vídeo do vendedor na internet e criou uma vakinha para conseguir arrecadar dinheiro e reformar a residência.

Em apenas uma semana, R$ 36 mil foram adquiridos por doação de internautas.

A casa do Seu Sebastião será entregue neste sábado (31). A residência está localizada na Rua São João, nº 35.

Nas redes sociais, o projeto lançou um convite para quem desejar acompanhar a entrega, às 16h.