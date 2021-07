Reage, Indústria: FIEAC conquista vacinação prioritária para industriários

Uma grande conquista da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e do SESI/AC, a vacinação prioritária contra a covid-19 para a força de trabalho do setor industrial terá novamente, na próxima semana, uma enorme mobilização para que seja aplicada a segunda dose do imunizante. Em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, a campanha será realizada nos dias 5, 6 e 7 de agosto, no Ginásio do SESI, localizado no bairro Manoel Julião, das 8h às 16h.

“A proposta é atender os mais de 6,7 mil trabalhadores da indústria que receberam a primeira dose na capital. Foi respeitado o intervalo de 45 dias para concluir o ciclo vacinal, seguindo orientação dos órgãos de saúde para o imunizante da AstraZeneca, e estamos prontos para dar total apoio para o avanço da vacinação dos industriários”, destaca Rosemere Azevedo, gerente de Segurança e Saúde para Indústria do SESI/AC.

Ela salienta que o SESI está intercalando a imunização contra a covid-19 com a campanha de vacinação contra a H1N1. “Após 15 dias da vacina contra o coronavírus, iniciamos a da gripe, que iremos parar e retomar somente depois de duas semanas. Nossa instituição está focada e empenhada para apoiar as empresas no sentido de reduzir o absenteísmo, para que tenham trabalhadores sadios, com melhor qualidade de vida e, consequentemente, com maior produtividade”, acrescenta Azevedo.

José Adriano, presidente da FIEAC e do Conselho Regional do SESI/AC, enaltece a parceria com a Prefeitura de Rio Branco e também o comprometimento dos colaboradores do Sistema Indústria para a celeridade da vacinação prioritária ao setor. “Há um grande esforço por parte do SESI/AC não apenas para imunização dos industriários, como também do público em geral. São praticamente 100 pessoas, entre colaboradores e prestadores de serviços, atuando diretamente na vacinação. Essa equipe de excelência já foi responsável por imunizar mais de 25 mil pessoas na capital”, acentua.

O empresário ressalta que a prioridade obtida para vacinação da força de trabalho da indústria é mais uma conquista da campanha ‘Reage, Indústria’, liderada pela FIEAC e apoiada pelos sindicatos industriais. “São várias iniciativas estratégicas que elencamos dentro desse movimento de resgate da autoestima do empresariado e a campanha de vacinação era essencial para que pudéssemos, aos poucos, retornar à normalidade nas nossas atividades”, finaliza Adriano.