Reeducando foge enquanto prestava serviço para Bombeiros de Sena e está sendo procurado

O reeducando Alisson Pereira do Nascimento está sendo procurado pela polícia de Sena Madureira desde o início da tarde desta terça-feira (27). Segundo informações, por apresentar bom comportamento ele se encontrava prestando serviços na sede do Corpo de Bombeiros que fica no Bairro Cidade Nova, porém, resolveu se evadir.

De acordo com Francisco de Assis, Diretor do presídio Evaristo de Moraes, em Sena, Alisson dava indicativo de que pretendia mudar de vida, inclusive já tinha prestado serviços em outro local. “Diante de sua atitude, já comunicamos o fato aos órgãos competentes para que as devidas providências sejam tomadas”, ressaltou.

Alisson Pereira é natural da cidade de Manoel Urbano e cumpria pena em Sena Madureira por homicídio.