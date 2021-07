Renato Gaúcho grava vídeo para Mourão e elogia Bolsonaro: “Mito”; assista

Em um vídeo que circula nas redes socias, o novo técnico do Flamengo, Renato Gaúcho , cumprimenta o vice-presidente da República e torcedor declarado do rubro-negro, Hamilton Mourão, dizendo que será mais um a usar a máscara do clube.

No final da curta mensagem, ele ainda demonstra apoio ao presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), quem chamou de “mito”.

— Fala, Mourão. Tudo bem? Agora é mais um para usar a máscara do Flamengo. Tamo junto. Sempre. Junto com o homem, nosso mito. Abraço.

O Renato já chegou usando o clube para expressar suas opções fascistas, ops, políticas! 👍 pic.twitter.com/HPMRXl5AGj — Andrade (@AndradeRNegro2) July 12, 2021