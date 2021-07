“Resolvi tomar a vacina de um jeito diferente”, diz acreano que se vacinou vestido de dinossauro

O repórter cinematográfico Moisés Santos, de 35 anos, tem um hobby um pouco excêntrico: se vestir de dinossauro. É ele quem dá vida a um personagem bastante conhecido no Acre, o Dino Acre, há mais de três anos.

Neste domingo (4) chegou a vez de Moisés se vacinar, e ele, é claro, não perdeu a chance de se vestir do jeito que mais gosta, com a fantasia do animal jurássico. “Como hoje tava tendo o mutirão, resolvi tomar a vacina de um jeito diferente, vestido de dinossauro”, disse.

Moisés contou que foi muito bem recebido no Ginásio do Sesi, local onde ocorreu o mutirão da vacina. Por lá, quase todo mundo queria tirar uma foto com o dinossauro, dos profissionais da saúde até quem estava na fila, esperando sua vez de vacinar.

Na hora da vacina, Moisés teve que tirar toda a fantasia para ser imunizado corretamente, mas não reclamou. “Foi muito legal”, comemorou.