Resultado da 1ª chamada do Prouni 2021 é liberado nesta terça

Estudantes selecionados têm até o dia 28 de julho para comprovar as informações pessoais na página do programa.

Em agosto, serão divulgados os resultados da segunda chamada e os nomes de alunos selecionados na lista de espera.

Quem pode concorrer?

Interessados em concorrer a bolsas integrais devem comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. No caso das bolsas parciais, de 50% de desconto, é necessário ter renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.

De acordo com a página do Prouni, só podem se inscrever estudantes brasileiros que não têm ensino superior e que tenham participado do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É necessário ter obtido ao menos 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação.