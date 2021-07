Resumo das Olimpíadas: baile de Rebeca, vitória do vôlei e queda do Dream Team

Em um dia de duas medalhas, a delegação brasileira terminou o domingo de Olimpíadas empolgada pelo desempenho de Rebeca Andrade na ginástica artística. Com apresentações destacadas no salto e no solo, ao som de “Baile de Favela”, a brasileira terminou com a segunda melhor soma de notas, apenas atrás de Simone Biles.

Ainda na ginástica, Flávia Saraiva superou as dores no tornozelo e comemorou a classificação para a final na trave. As duas são as únicas representantes femininas na ginástica brasileira em Tóquio e brigam por medalhas.

Nas quadras, o maior feito ficou com a França, que derrotou os Estados Unidos no basquete masculino, impondo o primeiro revés olímpico para os americanos em quase duas décadas. O time dos sonhos começa Tóquio com pesadelos.

