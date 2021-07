Rio Branco abre vacinação contra gripe para todos os públicos; veja os locais

Pessoas a partir dos 6 meses de vida já podem ser vacinadas em Rio Branco contra a gripe, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A campanha aberta para todos os públicos iniciou nesta segunda-feira (5), em Rio Branco. Antes, apenas os grupos prioritárias estavam sendo atendidos.

Os interessados podem buscar qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) e Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap).

“A procura ainda é muito baixa. É importante que a população busque a vacinação contra a gripe assim como a que combate a covid-19”, disse a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Socorro Martins.

As pessoas que foram imunizadas contra o coronavírus devem esperar o prazo de 14 dias para tomar a da influenza, de acordo com a norma do Ministério da Saúde.

Pouco mais de 32 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe em toda capital acreana, até esta terça-feira (6).