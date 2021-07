Rio Branco é a primeira capital do Brasil a ultrapassar 50% da população imunizada

Com o mutirão realizado neste domingo (5) no Ginásio do Sesi, Rio Branco se destaca como a primeira capital do Brasil a ultrapassar os 50% da população imunizada.

Em 24 horas, mais de 4,7 mil pessoas foram vacinadas contra a covid-19, de acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Até este domingo, a capital já atingiu a marca dos 142 mil imunizados.

“Um dia de muita felicidade, nossa vacinação está avançando. Todos queremos voltar a vida normal, de abraçar, de confraternizar, de sorrir sem máscara. Para isso, é necessária a vacinação. Estamos cuidando de você, estamos cuidando de Rio Branco”, escreveu o prefeito Tião Bocalom, em comemoração.