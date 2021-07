Rio Branco e São Francisco ficam no empate na estreia do Acreanão-2021

O maior colecionador de títulos do futebol acreano, o Rio Branco não passou de um empate na estreia do Campeonato Acreano-2021 diante do São Francisco por 2 a 2. O duelo ocorreu na tarde deste sábado (10), no estádio Florestão.

Como fica

Com o empate na estreia diante do São Chico por 2 a 2, o Rio Branco somou o primeiro ponto na disputa do Campeonato Acreano-2021, assim dividindo a terceira posição na tabela de classificação com as equipes do Galvez, Náuas e o próprio São Francisco.

Próximos jogos

O Estrelão retorna a campo no próximo sábado (17) para o encara o Vasco da Gama. O duelo ocorre no estádio Florestão, às 15h30. Já o São Chico terá pouco tempo de folga na tabela, pois na quarta-feira (14) recebe o Plácido de Castro, às 17h, na Arena da Floresta.

Resumo do jogo

O Estrelão iniciou o jogo propondo o jogo, mas o clube católico não somente dificultou essa proposta como ainda abriu o placar da partida com o meia Marcílio, ex-Atlético Acreano, aos 5 minutos.

Com a derrota parcial, o Rio Branco passou a buscar o empate e conseguiu o objetivo nos acréscimos da primeira etapa, numa finalização de Nolasco.

Na etapa complementar, o Rio Branco começou melhor e virou o placar com um golaço de Rabiola, aos 5 minutos. O gol fez bem ao Estrelão que teve boas chances de ampliar a vantagem nos pés do atacante Wanderson, mas a pontaria do artilheiro não estava calibrada.

O São Francisco então cresceu na partida e, num vacilo do setor de defesa do Rio Branco, deixou tudo igual no placar. O jogador católico Davi aproveitou cruzamento da direita e testou para rede estrelada aos 25 minutos.