Rio Branco inicia vacinação de pessoas a partir dos 32 anos e avança para o público dos 30 no domingo

A Prefeitura de Rio Branco começou a vacinar neste sábado (3) pessoas a partir dos 32 anos contra a covid-19.

Os pontos de vacinação são as Unidades de Referência em Atenção (Uraps) Eduardo Assmar, Vila Ivonete, Roney Meireles, Hidalgo de Lima, Cláudia Vitorino, Rosangela Pimentel, São Francisco, Maria Barroso e O drive-thru em frente ao 7º BEC.

As mulheres grávidas e puérperas estão sendo vacinadas nas Uraps Ary Rodrigues e Seis de Agosto, das 8h às 16h.

Para ser imunizado, é necessário levar documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.

Neste domingo (4), o órgão inicia com o público a partir dos 30 anos, no Arrial da Vacinação, no Ginásio do Sesi, das 8h às 22h.