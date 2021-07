Rio Branco: Mais de 50 mil jovens ainda não compareceram para tomar vacina contra Covid-19

Mesmo com ampla procura do público-alvo de 18 anos ou mais sem comorbidades para imunização contra a Covid-19 desde a última segunda-feira (26), os números ainda não satisfazem o esperado para que a fase avance mais rapidamente. De acordo com a coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Rio Branco, Socorro Martins, ainda faltam mais de 50 mil jovens entre 18 e 23 anos para tomarem a vacina.

A coordenadora também enfatizou que, para que a faixa etária continue baixando, é importante que os faltantes continuem procurando os pontos de vacinação. Ela apontou que a procura acabou caindo entre quarta (28) e quinta (29). “Já vacinamos muita gente, a procura foi muito grande, mas lembrando que essa faixa etária tem um público muito grande, ainda temos, em média, umas 50 mil pessoas de 18 a 23 anos a serem vacinadas”, frisou.

Para que a fase avance, além da necessidade da procura, o Ministério da Saúde precisa apenas mandar a nota técnica para iniciar a imunização a partir do público de 17 anos. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, a fase “Tik Tok da Vacinação” será avançada neste sábado (31) para pessoas a partir de 12 anos, que devem comparecer acompanhadas de um responsável.

De acordo com informações do Portal da Transparência do Acre atualizadas nesta sexta (30), o estado aplicou 128.827 vacinas no mês de julho.