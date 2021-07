Rio Branco pode suspender vacinação contra Covid-19 nesta quinta por falta de imunizantes

Rio Branco pode suspender pela 6º vez a aplicação da primeira dose contra o coronavírus nesta quinta-feira (7), por conta da falta de imunizantes.

A informações foi dada nesta quinta-feira (8) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

“O que temos de estoque para a primeira dose não chega a 2 mil”, disse o assessor de comunicação da pasta, Salomão Matos, à reportagem do ContilNet.

Quinta será o terceiro dia consecutivo que a capital permanece na faixa etária de pessoas a partir dos 29 anos.

Ainda de acordo com ele, mesmo se houvesse mais imunizantes, provavelmente ainda não seira possível avançar. “A procura hoje foi muito boa e o público nessa faixa etária de 29 anos até 35 anos é quase 30 mil, segundo o IBGE. Só podemos mudar de faixa etária quando o público alvo for alcançado pelo menos em 70%”, continuou.

Para ser vacinado, é preciso apresentar documento com foto ou CPF ou cartão do SUS nos locais especificados pela Prefeitura: as Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) Eduardo Assmar, Vila Ivonete, Roney Meireles, Hidalgo Lima e Cláudia Vitorino.

A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza Uraps específicas para quem deseja tomar a segunda dose: Bacurau, Valdeiza Valdez, São Francisco, Maria Barroso, Policlínica Barral y Barral e o drive thru do 7º BEC. Está sendo disponibilizada apenas para quem tomou o imunizante Astrazeneca/Fiocruz há 45 dias ou mais. Gestantes e puérperas seguem sendo vacinadas exclusivamente na unidade Ary Rodrigues, no bairro Seis de Agosto.