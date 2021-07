Rita Cadillac vende fotos íntimas em rede social: veja

Rita Cadillac resolveu entrar no time dos famosos que abriram conta no OnlyFans para postar fotos ousadas e arrecadar um dinheiro com a novidade. Fãs da ex-chacrete podem matar a saudade da musa dos anos 70 e 80. Ela fez publicação para convidar os fãs no Twitter.

A ex-dançarina utiliza o corpo como sustento desde que teve que sair do programa do Chacrinha, após dez anos trabalhando como assistente de palco no programa que foi sucesso até a morte repentina do apresentado em 1988.

A revelação da novidade de que ela estaria na plataforma de assinatura para conteúdos exclusivos, foi feita através de uma publicação nas redes sociais. “Agora vocês podem me acompanhar lá no OnlyFans com conteúdos exclusivos. Já foi me visitar”, questionou os seguidores, colocando ainda um emoji de fogo ao final.

Sucesso estrondoso na época em que era chacrete, Rita aproveitou o belo corpo para conseguir o sustento dela e do filho, Carlos César Coutinho. Aos 67 anos, a ex-fazenda continua usando o corpo bem cuidado para causar nostalgias àqueles que gostavam de acompanhá-la ao lado de Chacrinha.

No perfil do Instagram, Rita publica muitas fotos sensuais, utilizando lingeries e poses sexys. O corpo chama atenção por estar com tudo em cima. Um corpão desse aos 67 anos, não é para qualquer um.

Desde que saiu do palco do “Cassino do Chacrinha”, a musa da detenção, como também era conhecida após se apresentar diversas vezes em cadeias, principalmente na Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru, teve que se virar parar arranjar trabalhos e gravou até música.

Anos mais tarde, aos 50 anos, entraria para o grupo dos artistas que fizeram parte das “Brasileirinhas”, conglomerado de filmes pornográficos muito disseminado no Brasil. Os filmes explicitos mostraram um novo lado de Rita Cadillac e de outros famoso como Gretchen e Alexandre Frota.

Em entrevista para o UOL, a musa confessa que só fez pornês porque estava passando necessidades e o dinheiro oferecido a ajudaria a pagar as contas e comprar um apartamento, mas que não se arrepende. Ela prefere chamar de “filmes adultos”:

“Eu nasci de uma mãe tuberculosa e pai com leucemia, e estou aqui, com uma saúde de ferro. Desde que fui gerada, apanhei e aprendi apanhar”, afirmou poderosa. Veja a seguir a postagem que Rita fez para divulgar o OnlyFans:

