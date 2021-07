Roberto Duarte cobra autoridades por falta de combustível na balsa de Rodrigues Alves

Cumprindo extensa agenda no Vale do Juruá, o deputado estadual Roberto Duarte foi surpreendido, na manhã desta quinta-feira, 22, com a balsa no porto de Rodrigues Alves parada devido a falta de combustível dos motores do arrebocador, gerando transtornos dos dois lados do rio Juruá.

O parlamentar fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais cobrando uma atenção do Governo do Acre para o problema da falta de combustível na balsa no porto de Rodrigues Alves. “Essa questão não é de hoje. Ao longo da pandemia, a balsa ficou sem funcionar no período noturno, aumentando, ainda mais, as dificuldades de quem mora aqui. Na oportunidade, procuramos o Deracre e a situação foi resolvida. Agora, faltar combustível é um absurdo. É bom lembrarmos que o governador Gladson Cameli prometeu a construção da ponte ligando Cruzeiro do Sul a Rodrigues Alves”, disse Duarte.

“A balsa está parada desde o início da manhã desta quinta-feira e a expectativa é de que o problema seja resolvido o quanto antes, pois comerciantes, moradores e produtores rurais já estão com suas rotinas prejudicadas. Eu vou atravessar na balsa pequena e tive que deixar o carro na margem do rio”, declarou Roberto Duarte.