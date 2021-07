Roberto Duarte questiona parada de ônibus do governo de R$ 400 mil

Durante sessão da Assembleia Legislativa desta quarta-feira, 7, o deputado estadual Roberto Duarte (MDB) questionou as obras do Governo que contemplam 18 paradas de ônibus no valor de R$ 400 mil cada uma.

“Tem caroço nesse angu. Não há justificativa para essas paradas de ônibus que totalizam R$ 7,2 milhões. Será se não temos outras prioridades? Há escolas que estão sendo contempladas com essas obras e que se encontram completamente abandonadas”, desabafou Duarte.

Segundo o parlamentar, o Governo está justificando este valor devido aos desvios dos esgotos necessários para a execução da obra. “Vocês já viram obra de esgoto na zona rural? Eu nunca vi. Ainda disseram que tiraram as crianças da poeira e da lama com 100 metros de pavimentação. É inadmissível. Dignididade pra mim é oferecer educação de qualidade para os alunos”, disse Roberto Duarte, afirmando que vai apresentar requerimento solicitar informações sobre estes investimentos.