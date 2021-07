Duarte se reúne com secretário da Sejusp para debater estratégias de segurança no Distrito Industrial

Empresários que atuam no distrito industrial procuraram o deputado estadual Roberto Duarte e relataram várias situações de furtos em suas indústrias e do desamparo por parte do poder público.

Diante de tantas reclamações, o deputado estadual Roberto Duarte se reuniu, na manhã desta segunda-feira, 19, com o secretário de estado da justiça e segurança pública, Paulo Cézar, e com o diretor operacional da Sejusp, Cel. Ulysses.

Segundo Roberto Duarte, estas situações não são de hoje, mas é preciso encontrar soluções para estes problemas. “O setor primário é uma mola propulsora para a economia do estado, gerando emprego, renda e dignidade para muitas famílias. O mínimo que esperamos é que os empresários e funcionários tenham segurança para trabalhar. Não dá para continuarem sendo vítimas da insegurança”, afirmou Duarte.

“No ano passado, fizemos uma ação no Parque Industrial e conseguimos controlar mais essa situação de arrombamentos e furtos nas indústrias. Agora, podemos destinar esforços para garantir mais segurança no Distrito Industrial”, disse Paulo Cézar, solicitando o apoio do deputado Roberto Duarte nesta demanda.

Na oportunidade, Duarte destacou que há muito o que ser feito no local. “Além de indústrias, temos a Funtac e o Polo Moveleiro. É possível, com ações simples, garantirmos mais segurança para os empresários e funcionários. Muitas empresas possuem sistema de vídeomonitoramento, que pode ser interligado com uma central de monitoramento do estado, facilitando o controle e ação dos gestores públicos”, garantiu.

Durante a reunião, ficou acordado de que será realizado um encontro com o deputado Roberto Duarte, empresários e gestores da Sejusp para, juntos, definirem estratégias para melhorar a insegurança do local.