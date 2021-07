Saiba o motivo do término do namoro de Enzo Celulari e Bruna Marquezine

A repercussão negativa do post que Enzo Celulari fez sobre a redução do consumo de carne no Brasil no Twitter, pode ter sido o motivo do afastamento de Bruna Marquezine, segundo a coluna do Leo Dias no jornal Metrópoles.

Ainda segundo a coluna, empresário se abalou com a avalanche de críticas e quis evitar mais exposição para não se envolver em novas polêmicas, quando Bruna decidiu pedir um tempo do relacionamento ele não gostou.