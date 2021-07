Saiu! Confira o calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial para este grupo

A quarta parcela do auxílio emergencial continua sendo liberada pela Caixa Econômica Federal, mas a prorrogação do programa por mais três meses já foi confirmada. Com pagamentos previstos até outubro, cresce a expectativa para conhecer as novas datas de liberação do benefício.

O auxílio emergencial foi estendido para amparar os brasileiros em situação de vulnerabilidade enquanto a vacinação no país avança. O Ministério da Saúde estima que todos os adultos do país estarão imunizados até o fim dos pagamentos.

5ª, 6ª e 7ª parcela

O calendário das novas parcelas ainda não está disponível para todos os inscritos, mas já é possível saber quando os valores serão liberados para os beneficiários do Bolsa Família.

Os pagamentos para esse grupo seguem o cronograma oficial do programa social, que considera sempre os dez últimos dias úteis do mês. Além disso, vale lembrar que para eles prevalece o benefício de maior valor. Ou seja, o auxílio emergencial só é pago quando seu valor supera o do Bolsa Família.

Calendário da prorrogação – Bolsa Família

Número final do NIS 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 18 de agosto 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 19 de agosto 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 20 de agosto 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 23 de agosto 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 24 de agosto 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 25 de agosto 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 26 de agosto 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 27 de agosto 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 30 de agosto 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 31 de agosto 30 de setembro 29 de outubro

Público geral

Para os trabalhadores informais, microempreendedores individuais e demais inscritos pelo site ou aplicativo, o cronograma ainda não foi divulgado. A previsão é que a publicação ocorrerá nos próximos dias, considerando que os pagamentos da quarta parcela chegam ao fim no dia 30 de julho.