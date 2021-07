Samu realiza 1° curso de capacitação e simulação realística em Rio Branco

Socorristas e motoristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) participaram do 1° curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) com simulação realística do Samu do Acre, na manhã deste sábado (10), no estacionamento do Centro Universitário Uninorte, localizado no bairro Jardim Europa, em Rio Branco. O curso contou com a participação dos estudantes de Medicina da Universidade Federal do Acre (Ufac) e Uninorte.

O curso teórico foi realizado nas salas de aula do Campus Universitário e a simulação foi realizada no estacionamento do Centro Universitário Uninorte.

Segundo informações do médico do Samu, Guilherme Piassa, o curso foi ministrado em duas partes, aulas teóricas e depois a prática, e é resultado de uma capacitação recebida no estado de São Paulo.

“Tivemos essa idéia, sempre indo para fora e trazendo atualizações para o nosso estado. Recentemente fomos ao estado de São Paulo, fizemos uma reciclagem, um curso novo. Trouxemos hoje todos os profissionais do Samu, Técnicos em Enfermagem, Enfermeiros, Médicos, juntamente com o projeto Alfa da Universidade Federal do Acre e os Alunos da Uninorte, estamos fazendo esse curso para a atualização dos profissionais do Samu, bem como, uma formação aos Estudantes de Medicina que estão saindo das universidades”, disse o médico.

Piassa disse ainda que as simulações foram feitas em quatro cenas, duas de ocorrências com traumas e duas clínicas, que vão desde parada cardiorrespiratória, tendo que fazer atendimento, reanimação, até trauma grave, com seis vítimas, com óbito, entre outros casos.

“Conseguimos fazer simulações boas, entre elas uma simulação de um acidente de trânsito, colisão entre carro e moto, com simulação de sangue, fratura exposta para deixar tudo mais real e mais fidedigno do nosso dia a dia nos atendimentos. Tudo isso para qualificar mais ainda os profissionais que atendem no dia a dia as ocorrências em Rio Branco”, concluiu o médico.