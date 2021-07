Santander abre leilão com imóveis no Acre e descontos de até 75%

O leilão do Santander está oferecendo 141 imóveis com descontos de até 54% na compra. Entre as opções disponíveis estão imóveis comerciais e residenciais, além de terrenos e lotes.

De acordo com informações divulgadas pela instituição, há imóveis para leilão nos estados do Acre, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Até 19 de julho, estão disponíveis 56 imóveis para compra imediata.

Os lances devem ser exclusivamente eletrônicos. A empresa Sold Leilões é a responsável por intermediar as negociações. Os lances variam de R$ 51 mil a R$ 2,9 milhões.

Para participar do leilão é preciso realizar o cadastro e escolher um dos imóveis participantes. Uma vez habilitado com login e senha, já é possível ofertar lances no imóvel de interesse. Para conferir as condições completas e o edital do leilão, basta acessar o link https://bit.ly/362lbtD