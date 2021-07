São Chico sai na frente, mas sofre o empate diante do Tigre do Abunã

Com um gol para cada lado no primeiro tempo de partida, as equipes do São Francisco e Plácido de Castro ficaram no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira (14), no estádio Florestão, na abertura da segunda rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano.

Alysson abriu o marcador para o time católico aos 5 minutos de partida. O Plácido de Castro pressionou e conseguiu igualar o marcador nos minutos final do primeiro tempo, através de Cabelinho, esse aproveitando cochilo da zaga católica. para a rede.

Como fica

Com o empate diante do São Francisco, o Plácido de Castro somou o seu primeiro tempo na competição e divide a quinta posição com Rio Branco, Náuas e Galvez. Por outro lado, o São Chico passou a somar dois pontos e aparece na quarta posição na tabela de classificação

Próximos jogos

O próximo compromisso do Plácido de Castro pela disputa do primeiro turno do Campeonato Acreano-2021 será o “Clássico da Revolução” contra o Imperador Galvez. O duelo ocorre somente no próximo dia 28 de julho, no estádio Arena da Floresta, às 19h. Por outro lado, o São Francisco terá partida agendada na tabela de jogos do primeiro turno para o dia 24 de julho. O confronto será contra o Vasco da Gama, no estádio Florestão, às 17h.

CLASSIFICAÇÃO

1º) Vasco-AC – 03 pts

2º) Humaitá – 03 pt

3º) Atlético-AC – 03 pts

4º) São Francisco – 02 pts

5º) Rio Branco – 01pt

6°) Náuas EC – 01 pt

7º) Plácido de Castro – 01 pt

8º) Galvez EC – 01 pts

9º) Andirá EC – 00 pt