Ladrão tem as duas pernas quebradas em tentativa de furto no prédio do TCU

Dois ladrões foram presos em flagrante praticando furto no prédio do Tribunal de Contas da União (TCU) na Rua Elias Gorayeb, bairro São Cristóvão, em Porto Velho (RO).

Richarlison S. P., 31, e Wesley F. V. O., 28, esse último quebrou as duas pernas ao pular de uma altura de sete metros para tentar fugir.

Uma equipe da Polícia Militar foi chamada na madrugada desta quinta-feira (15) pois havia a informação de um furto em andamento no prédio do TCU.

Quando os policiais chegaram se depararam com o acusado Wesley ao chão com fratura nas duas pernas. O vigilante de plantão contou que por volta das 4h da madrugada flagrou a dupla tentando furtar a fiação de cobre do para-raio do prédio.

Wesley para tentar escapar pulou da laje e logo ficou ao solo gritando de dor. O comparsa dele se escondeu no forro do prédio, mas foi detido com a chegada da PM.

Richarlison foi apresentado na Central de Flagrantes e Wesley socorrido pelos Bombeiros ao hospital João Paulo II. Uma mochila com ferramentas dos acusados foi apreendida.