SEE vai pagar terceirizados direto na conta e encerra contrato com empresa

A Secretaria Estadual de Educação, Esporte e Cultura (SEE) resolveu encerrar nesta segunda-feira (19) o contrato com a empresa Maia e Pimentel, que tinha pelo menos 270 funcionários prestando serviços de limpeza em escolas de todo o Acre.

Os trabalhadores estão com 3 meses de salário atrasado, além do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O anúncio foi dado em uma reunião comandada pela secretária Socorro Neri com um grupo de pelo menos 20 mulheres contratadas pela empresa.

A acreana Eliana Sabino, de 32 anos, que presta serviço em uma das escolas de Rio Branco, disse que está com várias contas atrasadas e que tem vários amigos sem ter o que comer.

“É inadmissível viver dessa forma, com três meses de salário atrasado e sem nenhuma satisfação por parte da empresa. Viemos aqui para ter uma resposta. Tenho amigos que não podem comprar um pão. A que tivemos atende nossa necessidade”, comentou.

Socorro Neri anunciou que o pagamento de todo o atrasado será feito direto na conta dos trabalhadores, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), já que não há mais outra medida a ser tomada.

“A empresa recebeu os pagamentos atrasados até fevereiro, demonstrou que tinha notas não incluídas e fizemos o segundo termo que totalizou R$ 400 mil. Se até agora não pagou os trabalhadores, vamos para tomar a decisão que não queríamos: encerrar o contrato”, defendeu.

“Todas as tratativas já esgotaram. Não há mais nada a ser feito. Vamos fazer o pagamento direto na conta dos trabalhadores, de todo o atrasado. A empresa não cumpriu com suas obrigações”, finalizou.

Os contratados devem agora realizar um cadastro pela Sefaz, para que recebam todo o atrasado.