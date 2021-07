Seinfra cancela processo seletivo que previa salários de mais de R$ 11 mil

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), publicou no Diário Oficial do Acre nesta quarta-feira (21), o cancelamento do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de técnicos na área da engenharia, arquitetura e pessoal de apoio para atuação na Seinfra.

Segundo o comunicado, foram encontradas incongruências no Edital nº 03/2021 – Seinfra, identificadas somente depois da publicação. Ressaltaram, portanto, que adotaram a medida pois o período de inscrições ainda não tinha sido aberto.

Vale ressaltar que as inscrições estavam previstas para iniciar no dia 15 de julho. No entanto, a Seinfra já havia notificado a suspensão do certame nesta mesma data, através de comunicado no Diário Oficial.

Ainda não se sabe se o processo seletivo que especificava salários superiores a R$ 11 mil será reaberto em breve.