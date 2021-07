Sem novas internações, Hospital de campanha de Sena Madureira é fechado 

O Hospital de campanha de Sena Madureira que estava funcionando no salão Paroquial da igreja católica foi fechado nesta semana. A determinação partiu da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), mediante a significativa diminuição no número de internações motivadas pela Covid-19.

De acordo com Edgardina Matos, gerente-geral do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, mesmo com a desativação do HC, o Governo do Acre continua atento para essa questão da Covid-19. “Em razão do baixo fluxo de internações, o hospital de campanha foi fechado. Porém, a Sesacre adaptou uma ala no Hospital João Câncio Fernandes e temos uma equipe exclusiva para atender moradores que por ventura precisem ser internados”, frisou.

Ela agradeceu o empenho de todos os profissionais de saúde bem como do governador Gladson Cameli no período mais crítico da pandemia. “Em determinados dias, eram registrados 100 casos da covid por dia em Sena Madureira. Vivemos tempos difíceis, mas graças a Deus e ao empenho de todos estamos conseguindo vencer. A nossa gratidão total aos nossos profissionais da saúde que se doaram muito para salvar vidas bem como ao nosso governador Gladson Cameli que lutou incansavelmente durante todo esse tempo”, frisou.

A parceria com a igreja católica também foi fundamental. “A igreja católica cedeu o espaço para a instalação dos leitos e de toda estrutura. Fica aqui o nosso reconhecimento e gratidão”, finalizou Edgardina.

Sena Madureira viveu um momento extremamente crítico relacionado a Covid-19. Para se ter uma ideia, em determinada data todos os leitos do Hospital de Campanha ficaram lotados, mas atualmente com o avanço da vacinação essa realidade mudou.