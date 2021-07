Sena: mais de 80 veículos apreendidos podem ir a leilão se donos não fizerem retirada

Ao menos 88 proprietários de veículos que foram apreendidos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), em Sena Madureira, estão sendo notificados para fazer a retirada dos veículos do Depósito de Veículos Removidos da 4ª Ciretran no município (veja a lista abaixo).

O edital foi publicado no Diário Oficial e diz que os proprietários têm o prazo de 20 dias, a contar a partir desta segunda-feira (26), para fazer a retirada que está condicionada ao pagamento dos débitos a eles vinculados. Caso não seja cumprido o prazo e a exigência, os veículos serão encaminhados à leilão.

editalleilão