Senac Acre retoma atividades e anuncia vagas para Escola Aberta de Informática; inscrições abertas!

Como parte da retomada gradual das aulas presenciais, iniciada desde o começo de julho, o Senac Acre abre matrículas para os cursos da Escola Aberta de Informática, em sua unidade em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Com metodologia interativa e personalizada, que possibilita autonomia e flexibilidade ao aluno, a Escola Aberta de Informática do Senac é uma alternativa para as pessoas que não têm tempo para frequentar aulas regulares, pois o aluno pode escolher o dia, o horário e o que deseja aprender ou se aperfeiçoar.

São ofertados nesta modalidade cursos de Windows, Word, Excel, Powerpoint, Digitação, Coreldraw e Photoshop no melhor que o Senac tem a oferecer em laboratórios de informática e orientação educacional e tudo isso com um preço que cabe no seu bolso.

Para realizar a matrícula, os interessados devem se direcionar a unidade do Senac que deseja realizar o curso com RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e comprovante de escolaridade. Para menores de 18 anos, é necessário estar acompanhado dos pais ou algum responsável no ato da matrícula.

Em Rio Branco, a unidade que oferta cursos pela metodologia da Escola Aberta de Informática é o Senac Palácio do Comércio, localizado na avenida Ceará, 3.258, bairro Abraão Alab, telefone 3301-5868. No município de Cruzeiro do Sul, a unidade do Senac fica localizada na avenida Lauro Müller, 1932 bairro Artur Maia, telefone 3322-2210.