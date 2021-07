Senamadureirense diagnosticado com leucemia pede doação de sangue para continuar tratamento

O senamadureirense Wagno Mendonça de Azevedo, de 26 anos, está precisando de doação de qualquer tipo sanguíneo para realizar seu tratamento no Hospital do Câncer, em Rio Branco.

Ele foi internado ainda nesta quarta-feira (7), com as plaquetas e leucócitos baixos, de acordo com exames clínicos realizados.

Wagno recebeu nesta quinta-feira (8) o diagnóstico de leucemia mielóide aguda (M3) e precisa de sangue para continuar realizando seu tratamento, que inclui medicação e quimioterapia.

Quem estiver interessado em ajudar o acreano pode procurar o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) e fazer a doação em seu nome.