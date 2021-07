Sepa presta apoio a produtores rurais na Vila Caquetá em Porto Acre

Nesta sexta-feira, 23, o secretário de Estado de Produção e Agronegócio, Nenê Junqueira, juntamente com a equipe da secretaria, cumpriu agenda no município de Porto Acre, distante 60 quilômetros da capital Rio Branco. O objetivo da visita foi conhecer as propriedades e os produtores da região para propor melhorias e incentivar o agronegócio local.

Para iniciar as atividades no município a equipe visitou as instalações do escritório local da Sepa, na ocasião, foi oferecido pelos colaboradores um café da manhã regional. Em seguida a equipe atravessou a balsa para chegar até a Vila Caquetá, região onde mora boa parte dos agricultores de Porto Acre, cerca de mil famílias que vivem exclusivamente da agricultura familiar.

A primeira visita aconteceu na propriedade do senhor Carlos André Lima, que há pelo menos quatro anos trabalha com o plantio de milho, melancia, banana e mamão, em uma área de vinte e cinco hectares de terra plantada. O produtor recebeu com entusiasmo a equipe, agradeceu pelo auxílio que será oferecido e falou sobre sua expectativa para este ano.

“Quero agradecer esse apoio que foi oferecido para nós em relação ao adubo, porque essa é uma das nossas principais dificuldades, o preço do adubo é caro, e tendo esse suporte facilitará pra gente, nos renova a esperança de uma boa colheita este ano. Essa é a primeira vez que vejo de perto um secretário de produção, mais que isso, é a primeira vez que recebo em minha propriedade alguém com tanta compreensão e vontade de ajudar, só tenho a agradecer”, disse.

Dando continuidade as visitas, a equipe conheceu também a propriedade do produtor de leite, Jucélio Floriano e da dona Crizelda Gonçalves, que produzem cerca de 70 litros de leite ao dia e já trabalham no ramo por volta de 18 anos. O produtor explica que faltava incentivo para o desenvolvimento da bacia leiteira na região, e por isso existem poucos adeptos, porém, com o apoio que o governo está propondo a expectativa é de ampliar a produção na vila.

“Ficamos felizes com as boas notícias sobre investimentos para melhorar a qualidade e quantidade da nossa produção. Vamos marcar uma próxima reunião apenas com produtores de leite para falar sobre projetos voltados a essa área, acredito que com essa ajuda a gente pode avançar muito”, explicou Jucélio.

Em seguida visitaram o agricultor de melancia e mandioca, e também produtor de suinocultura João Bento da Silva, que possui quatro hectares de terra plantada e dez hectares de terra arrendada para plantio. Com satisfação e confiança o produtor fala sobre a atual gestão da Sepa.

“Estou entusiasmado porque a gente tá vendo o desenvolvimento do agronegócio e o desempenho do secretário Junqueira, que apesar de ter assumido agora, é esforçado e tá bem envolvido com o setor produtivo, então a gente dar a ele esse voto de confiança, até porque penso que a única válvula de escape para o atual momento que a gente tá vivendo é a produção no campo”, ressaltou.

Para finalizar a agenda do dia, o gestor da Sepa participou ainda, de uma reunião com produtores de milho da localidade. O intuito dos agricultores com o encontro foi apresentar os principais desafios enfrentados no plantio, escoamento e comercialização das produções, para verificar de qual forma o estado poderá colaborar para melhorar a produtividade na região.

“Além de secretário de produção eu sou também produtor, conheço bem esse meio, sei das dificuldades de ramal, maquinários agrícolas, por isso meu objetivo é ajudar. Nesse primeiro momento vamos oferecer apoio na mecanização das terras, e destoca, e também da questão do melhoramento de ramal, afinal sem ramal não existe produção” discursou o titular da Sepa.

O presidente da associação de produtores São Jerônimo, Rosinaldo da Silva, avaliou como positiva a reunião e explicou que esse apoio do governo do estado, por meio da Sepa, fará toda a diferença para melhorar a vida dos produtores da localidade.

“Nós produtores precisávamos dessa oportunidade, essa reunião foi muito produtiva para nós, pudemos expor nossos problemas e agora voltamos para nossas casas com a certeza de que aos poucos eles serão resolvidos, sentimos agora que o poder público está com um olhar voltado ao pequeno produtor, nos sentimos assistidos e acolhidos, esse apoio irá melhorar e muito a nossa produtividade e facilitar a nossa vida”, avaliou Silva.