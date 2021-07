Série D: Galvez vence fora e assume a vice-liderança

Com dois gols de pênaltis, o Imperador Galvez conquistou importante vitória neste sábado (3), no estádio Ismael Benigno (Colina), contra o Fast Club-AM por 2 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

Mesmo jogando fora de casa, o Galvez conseguiu abrir o placar ainda nos primeiros minutos de partida, através de uma cobrança de penalidade de Geovani Silva.

O Rolo Compressor correu atrás do prejuízo e, após perder uma penalidade com Flamel, deixou tudo igual ainda no primeiro tempo com Jackie Chan.

Na etapa complementar, o Imperador pressionou mais que o time da casa, tanto que foi coroado com a vitória.

O gol do triunfo imperialista saiu de uma penalidade cometida pela equipe fastiana no meia-atacante Felipinho.

Radames cobrou bem o tiro livre e garantiu a primeira vitória do Imperador fora de casa na competição: 2 a 1.

Como fica

Com a primeira vitória fora de casa na fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D, o Galvez pegou o elevador e assumiu a vice-liderança do grupo 1.

O campeão acreano chegou aos nove pontos, mesma pontuação do São Raimundo-RR, mas leva vantagem nos critérios técnicos.

Por outro lado, o Fast Club-AM estacionou na sexta posição da tabela de classificação, com seis pontos ganhos.

Próximos jogos

O Galvez retorna a campo no próximo domingo (11), às 15h, na Arena da Floresta, para medir forças contra o São Raimundo-RR. Um dia antes, o Fast Club-AM encara no estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista-RR, o GAS-RR, às 17h (de Brasília).

Fast Clube-AM 1 x 2 Galvez-AC

Data: 03/07/2021

Arbitro: Raimundo Jose Chagas Araujo – CBF/MA

Assistentes: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso – CBF/AM, Alexsandro Lira de Alexandre – CBF/AM

Estádio: Colina – Manaus/AM

Fast-AM: Paulo e Matheus Tabata

Gols: Jackie Chan; (Fast); Geovani e Radames (GEC)

Fast Clube: Iago; Wendel (Pedro Paulo), Felipe, Paulo e Matheus Tabata (Guilherme Moller); Júnior Baé, Marcelinho (Sabino) e Flamel (André);

Alexandre (Rossini), Charles e Jackie Chan. Técnico: Marcelo Conte

Galvez Esporte Clube: Wadson; Raylson, Marcão, Felber e Giovani; Ryan (Netão), Weverton Braz e Geovani (Matheus Nego);

Radamés (Eduardo), Maikon (Wanderson) e Felipinho. Técnico: Paulo Roberto Oliveira