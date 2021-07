Servidores do Estado são impedidos de deixar aldeia, na Serra do Divisor; indígenas pedem presença da Funai

Indígenas da etnia Nawá, proibiram 12 servidores do governo do Estado a deixarem a aldeia, que fica situada no município de Mâncio Lima, na Serra Divisor.

De acordo com o governo, a recusa em liberar os funcionários públicos é em protesto pela demora na demarcação do território indígena Nawá.

Os servidores estavam na dando treinamento e capacitação sobre o turismo na região quando foram surpreendidos. Funai, Polícia Federal e o Governo do Estado vão tentar a liberação dos funcionários.

A previsão é o que o helicóptero do governo chegue na aldeia na manhã desta segunda-feira (19).