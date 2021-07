Sesacre diz que não foi notificada pela PF sobre operação e diz apoiar investigações

Após a divulgação, por parte da Polícia Federal, de uma operação para combater fraudes Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que teriam sido cometidas na contratação de empresas de publicidade para gerenciar campanhas publicitárias referentes à pandemia da Covid-19, a Sesacre emitiu uma nota informando que não foi notificado por nenhum órgão fiscalizador sobre a operação que ocorreu nas primeiras horas desta quarta-feira (14).

Na nota, assinada pela nova secretária de Saúde, Paula Mariano, o Governo do Acre manifesta apoio à Controladoria-Geral da União (CGU) e à Polícia Federal (PF) para as apurações que considerarem necessárias para garantir a lisura da administração pública.

“Reafirmamos o compromisso com a transparência e a gestão responsável de verba pública e nos mantemos no propósito de permanecer trabalhando em prol da melhoria da qualidade de vida da população acreana, sobretudo com ética, justiça e responsabilidade social”, finaliza Mariano.