Sicredi Biomas lança campanha “É de coração, é cooperação” que visa fortalecer e unificar ações de cooperativismo na comunidade

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa que visa sempre contribuir para o desenvolvimento das pessoas e da comunidade em que atua. E no intuito de fortalecer a importância do cooperativismo na sociedade, lançou hoje (1/7), a campanha “É de coração é cooperação”.

A Campanha visa reforçar a importância do cooperativismo para o desenvolvimento das comunidades e das pessoas. Como parte da programação da campanha, está prevista uma ação de arrecadação de donativos para os meses de agosto e setembro e outra de arrecadação de brinquedos e livros infantis para novembro.

Na ocasião do lançamento foi realizado uma coletiva de imprensa na sede da superintendência da Cooperativa Sicredi Biomas localizada na Rua Alvorada N. 239, Bosque, onde apresentaram oficialmente a campanha “É de coração é cooperação” com a presença do gerente regional de desenvolvimento, Uelligton Júlio, o assessor de Desenvolvimento do Cooperativismo, Eber Ostemberg, e o superintende da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB-AC), Emerson Gomes. Demonstraram à imprensa o calendário de ações que serão desenvolvidas no segundo semestre, e apresentaram ainda as ações sociais que a Cooperativa já protagoniza no estado, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social.

Para Uelligton Júlio essa ação “é resultado das atividades dos associados que ao fazer parte da instituição auxilia no apoio a comunidade, já que essas ações fazem parte da missão do Sicredi em levar desenvolvimento à sociedade e em devolver a parte de seu resultado para ações sociais”.

O Assessor de Desenvolvimento do Cooperativismo, Eber Ostemberg, relembrou as ações da Cooperativa, em parceria com outras entidades, que contribuiu para a diminuição dos impactos provocados pela cheia do Rio Acre onde foram doados alimentos e outros donativos para as comunidade mais afetadas pelas águas. Eber também destaca algumas ações já realizadas pela Cooperativa neste primeiro semestre de 2021. “Dentre eles, posso destacar o Programa União Faz a Força, que leva educação cooperativa para as escolas; Programa A União Faz a Vida, que leva educação financeira para alunos de comunidades; temos o Dia C – Dia de Cooperar, que é uma ação executada em todo o país, que leva assistência, cultura, lazer e prestação de serviços para as comunidades e agora temos o ‘É de coração, é cooperação’, mais uma ação voltada à comunidade”.

O Superintendente da OCB-AC, Emerson Gomes, celebrou a campanha. “Ações como esta simbolizam a celebração de todo um excelente trabalho que foi feito. O mais especial de tudo isso é poder evidenciar que tudo que a comunidade tem trabalhado conosco está sendo devolvido – tanto no âmbito financeiro como social. É por isso que o cooperativismo cresce no Brasil e no mundo: os mais de 1 bilhão de cooperados no mundo inteiro estão orgulhosos, por fazerem parte de instituições que fazem por pessoas que precisam.”

Segundo o presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, para que a campanha seja um sucesso, a participação da população é fundamental. “São atitudes simples que movem o mundo. Qualquer quantia de alimentos não perecíveis será muito bem-vinda e, com certeza, fará a diferença na mesa de muitas pessoas. Apoiar esse tipo de iniciativa é a verdadeira essência do cooperativismo. É poder fomentar boas práticas e diminuir os impactos causados pela pandemia.” O presidente finaliza agradecendo o apoio e a participação de todos os envolvidos.

Como posso ajudar?

Depósito:

Sicredi – código 748

Agência: 0100

Conta Corrente: 21170-2

CNPJ: 07.430.210/0001-69

Razão Social: Fundação de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo

PIX:

Chave: [email protected]

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 32 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2020 de mais de 48,7 milhões de reais e administra um montante de mais 1,3 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi