Sindissem está com a energia cortada; posse do novo presidente se dará neste domingo

Eleito recentemente para mais um mandato no Sindicato dos Servidores Municipais (Sindissem), Antônio Furtado Dávila se deparou com uma situação inusitada ao iniciar o processo de transição nesta semana. A energia da sede do Sindissem, situada no Bairro Bom Sucesso, está cortada.

De acordo com ele, há talões em atraso desde o mês de dezembro do ano passado. “Estive na sede da Energisa para ver essa situação e a servidora me repassou que a luz só será religada mediante o pagamento dos débitos. Ao que tudo indica, foi feito um parcelamento cujo valor mensal ultrapassa mil reais, só que não vem sendo pago. É uma situação complicada”, comentou.

Mesmo às escuras, Antônio Furtado tomará posse neste domingo (4), às 9 horas da manhã na sede do Sindicato e, inclusive, emitiu convite para que algumas autoridades possam participar do evento. “Temos um desafio grande pela frente já que as dívidas não se resumem apenas à questão da energia. O Bar do Sindissem também se encontra fechado. A situação é extremamente precária, mas iremos fazer o que for possível para revitalizar o local”, destacou.

O atual presidente do Sindissem, Antônio Vagner, conhecido popularmente como “Shampoo” disse, em entrevista à Rádio Difusora de Sena Madureira, que as contas se acumularam por conta da baixa arrecadação junto aos associados. “Hoje a nossa arrecadação mensal é de 3.800 reais, só que as despesas chegam a 5.600 reais, ou seja, o gasto é maior do que a arrecadação. Sendo assim, não dá pra fazer quase nada”, frisou.

As despesas, segundo ele, são decorrentes do pagamento de três funcionários e um prestador de serviços, além do parcelamento de uma multa aplicada pela Receita Federal no valor de 30 mil reais.

Localizada no Bairro Bom Sucesso, a sede campestre do Sindissem é uma das mais tradicionais de Sena Madureira e conta, inclusive, com um campo de futebol, onde já foram realizados vários campeonatos.

Além das dificuldades administrativas, o presidente eleito Antônio Furtado ainda encontra resistência entre alguns funcionários da Prefeitura de Sena que alegam que o mesmo não é mais sócio do sindicado e que em razão disso não poderia ter disputado a eleição.