Sipam prevê ‘frio seco’ nesta sexta no Acre; saiba em que regiões temperaturas permanecem baixas

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a friagem continua nesta sexta-feira em todo o Acre e manterá o frio em todas as regiões do Estado.

A previsão é de um dia ensolarado em todo o estado. Poucas nuvens se formam ao longo do dia e não há previsão de chuva.

Apesar do sol, não fará calor em todo o Acre devido a atuação da massa de ar polar, que manterá a friagem ativa em todas as regiões acreanas, com temperaturas baixas principalmente durante a noite e madrugada.