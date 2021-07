Sipam prevê tempo quente no AC nesta segunda; no Juruá, previsão de pancadas de chuva

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que nesta segunda-feira, o tempo quase não muda no Acre. A massa de ar seco ainda predomina na região no início desta semana e com isso, a previsão para todo o Acre é de céu claro a parcialmente nublado.

Na região do Juruá, devido ao calor e o transporte de umidade de umidade da região, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas, entre a tarde e noite.

Já nas demais regiões acreanas, inclusive na capital Rio Branco, há possibilidades de chuvas rápidas e isoladas entre a tarde e/ou noite.