Só neste ano, Sena Madureira já registrou 20 casos de abuso e exploração sexual infantil

Um levantamento divulgado nesta semana pelo Conselho Tutelar de Sena Madureira revela uma situação preocupante relacionada à questão do abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Somente neste ano, 20 casos dessa natureza já foram registrados no município, excedendo o total de ocorrências num comparativo feito com o mesmo período do ano passado.

Dentre as vítimas estão duas crianças de 0 a 5 anos de idade. Dos 20 casos, 9 foram registrados na zona rural de Sena.

A conselheira tutelar Lays Mayra enfatiza o trabalho feito no sentido de combater essa prática delituosa e pede também a ajuda da população. “Muitas vezes o abusador é o padrasto, tio ou o próprio pai, ou seja, pessoas do convívio das vítimas. Por isso, pedimos que os familiares façam denúncias para o conselho tutelar. Só assim iremos frear o avanço dos casos”, salientou.

Ela acrescentou que esse enfrentamento precisa ser feito diariamente. “Pedimos aos pais que tomem cuidado ao deixar seus filhos com outras pessoas. Esse é um tipo de crime que traumatiza a vítima pro resto da vida”, frisou.

As denúncias devem ser feitas através do telefone: (68) 99983 8058.