Sob efeito de drogas, presidiário tenta matar esposa de 16 anos a terçadadas no AC

Uma adolescente de 16 anos de idade, residente na área central de Sena Madureira, foi atingida com uma terçadada no joelho esquerdo desferida por seu próprio companheiro. Segundo informações, a ocorrência foi registrada na Rua Siqueira Campos.

A jovem contou aos familiares que o marido estava sob efeito de entorpecente quando tentou matá-la com o terçado, não conseguiu, mas acabou ferindo-a no joelho.

Socorrida por terceiros, ela deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu atendimento médico e teve alta na tarde desta quarta-feira (14). “Ela não consegue andar direito, pois não dá pra mexer no local atingido pela terçada. É muito triste ver minha filha nessa situação”, relatou a mãe da vítima que preferiu não se identificar.

A família informou que o acusado estava usando tornozeleira eletrônica. Ele já foi identificado pela Polícia.