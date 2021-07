Sob forte esquema de segurança, Gladson cumpre agenda em Sena Madureira sem prefeito

O governador Gladson Cameli (Progressistas) e parte de sua equipe de secretários e assessores para as áreas de Educação e Infraestrutura já estão em Sena Madureira para, nesta terça-feira (20), cumprirem extensa agenda no município. O governador vai entregar máquinas pesadas e pelo menos uma escola. O prefeito da cidade, Mazinho serafim (MDB), desafeto político do governador, não deverá comparecer às solenidades. As desavenças do prefeito com o governador fizeram aumentar os cuidados com a segurança de Gladson Cameli enquanto ele estiver no município.

Gladson Cameli chega à cidade por volta das 9 horas, de helicóptero. ÀS 10 horas, preside a solenidade de lançamento do trabalho de recuperação dos ramais do município, razão da entrega da máquinas pesadas. O lançamento do programa em Sena Madureira será no Ramal Favo de Mel, no quilômetro 21 da BR-364 no sentido rumo a Rio Branco.

Em seguida, por volta das 11h30min, Gladson Cameli participará de um encontro com produtores rurais na sede do Deracre no município. Será nesta solenidade que o maquinário pesado que vai ser utilizado na zona rural do município será entregue oficialmente das. Na ocasião, ele também deverá ouvir os moradores sobre a demanda dos ramais.

Além dos ramais, o governador anunciará outros investimentos dentre eles a reforma completa na Rodoviária e no prédio da Rádio Difusora de Sena Madureira. O clima em Sena Madureira é de tensão porque a assessoria do governador teme que o prefeito Mazinho serafim, embora ausente das solenidades, possa buscar meios para buscar constranger o governador e sua equipe, a exemplo do que fez em Rio Branco, no mês passado, na solenidade em que o Governo recebeu as máquinas que estão sendo distribuídas agora. Por isso, pelo menos 24 horas antes da chegada do governador a Sena Madureira, homens de su segurança e do serviço reservado já patrulhavam as ruas de Sena Madureira e fiscalizava os locais por onde o governador vai passar para evitar surpresas.