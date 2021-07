Sub-17: Galvez e Atlético fazem jogo decisivo nesta quinta-feira

Dois jogos importantes fecham na tarde desta quinta-feira (8), no estádio Florestão, a segunda rodada do returno do Campeonato Acreano de Futebol Sub-17.

Na primeira partida, às 14h, as equipes do Galvez e Atlético fazem um jogo decisivo para continuarem almejando uma vaga na decisão do turno.

O time celeste, após o empate na estreia com o líder Plácido de Castro por 3 a 3, entra em campo precisando da vitória para chegar na última rodada lutando em condições de igualdade com o Tigre do Abunã.

No jogo de fundo, às 16h, o Rio Branco joga suas últimas fichas na competição. O Estrelão precisa vencer o Andirá nesta quinta-feira (8) e o Vasco da Gama na rodada do próximo domingo (11) para carimbar vaga na decisão.

Um empate ou derrota para o Morcego nesta quinta-feira será suficiente para classificar o Vasco da Gama para a decisão do returno.