Sucessos em todas as plataformas de música e vídeo, os sertanejos Gusttavo Lima e Zé Vaqueiro estarão juntos neste sábado(10/7) na live Rally do Embaixador, às 20h, no Youtube.

O público aposta e quer vê-los cantando Tenho Medo e Volta Comigo BB, que acumulam 243 e 120 milhões de views no Youtube, ambas de Zé Vaqueiro.