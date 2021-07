Surubão no AC, reforma administrativa, maníaco do carro e sequestro de empresário; veja mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana na nossa retrospectiva semanal.

SEGUNDA-FEIRA

Vídeo: Entrega de máquinas pelo governo é marcada por protesto de agricultores liderados por Mazinho

A cerimônia de entrega de cerca de 90 máquinas pesadas pelo governo do estado na manhã desta segunda-feira (28), no estacionamento do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, foi marcada por protesto de agricultores. Eles vieram de Sena Madureira com placas pedindo que o governador Gladson Cameli (Progressistas) não retire o maquinário do município.

Lázaro é morto durante troca de tiros na mata, diz polícia; confira as imagens

Suspeito de matar uma família no Distrito Federal e balear outras cinco pessoas numa série de assaltos em chácaras na capital do país e em Goiás, Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, foi morto durante confronto com forças policiais na manhã desta segunda-feira (28/6), numa mata nas imediações da casa da ex-sogra, em Águas Lindas (GO).

TERÇA-FEIRA

Gladson envia proposta à Aleac com mudanças em secretarias e cargos do governo; entenda

Foi enviada à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) uma nova proposta de alteração administrativa no Executivo pelo governador Gladson Cameli.

Marcelo Bimbi revela ao ContilNet que já passou fome no AC e abre o jogo sobre política

Na entrevista a seguir, Bimbi, filho do falecido radialista Estevão Bimbi, famoso apresentador de programas como "O Mundo Cão", revela os motivos de suas ações de solidariedade através do futebol e diz que não tem pretensões políticas. Também fala sobre o futuro.

QUARTA-FEIRA

Orgulho LGBTQIA+: primeira mulher trans de Sena fala sobre abuso sexual, preconceito e prisão na Itália

Umas das personalidades mais conhecidas e polêmicas do Vale do Iaco, creio que também bastante conhecida no Acre. A primeira mulher transsexual do município de Sena Madureira, Kimberlly Matos, concedeu uma entrevista exclusiva ao site ContilNet e revela detalhes de vida e planos futuros.

Acreano imita Gladson em vídeo, lança decreto do “banho no frio” e ganha curtida do governador

O acreano Luiz Albuquerque ganhou repercussão nas redes sociais nesta quarta-feira (3) depois de publicar um vídeo cômico em que ele imita o governador Gladson Cameli.

QUINTA-FEIRA

Maníaco do carro: criança é assediada em Rio Branco e homem tenta colocá-la em veículo; veja vídeo

Um vídeo divulgado na internet, nesta quarta-feira (30), mostra o momento em que um homem em um carro gol, depois de assediar uma criança de apenas 11 anos em um bairro de Rio Branco, tenta colocá-la no veículo.

Surubão online: acreana faz striptease em grupo durante live no Instagram; assista

A acreana Rosy Cavalcante, de 19 anos, moradora do município de Senador Guiomard, espantou o frio dos seus seguidores acreanos na noite desta terça-feira (30). Rosy promoveu uma live hot na companhia de mais duas mulheres e um casal. Mais de 1.600 pessoas acompanharam o striptease promovido pelas mulheres e também um rapaz.

SEXTA-FEIRA

Bandidos tentam sequestrar empresário no AC, pedem resgate de 1,5 milhão e um acaba preso

Um tiroteio entre criminosos e a Polícia Militar na noite desta quinta-feira, 1, no bairro da Cobal, em Cruzeiro do Sul, terminou com u​m preso, dois foragidos e apreensão de três armas.

Gladson Cameli ‘desce a caneta’ e nomeia 18 novos cargos comissionados e exonera 14

O governador Gladson Cameli (Progressistas) fez 32 mudanças no governo nesta sexta-feira (2), ao exonerar 18 e nomear outros 14 cargos em comissão.