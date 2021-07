Suspeita de bomba atrasa voo de jato particular de Messi na Argentina

Lionel Messi estava pronto para voltar à Espanha e curtir as férias depois da conquista da Copa América, mas teve o voo atrasado por uma suspeita de bomba no aeroporto de Rosário, na Argentina. Segundo o jornal The Sun, uma pessoa disse que havia um dispositivo explosivo em sua mala.

Diante desta hipótese, a segurança colocou em ação o protocolo de emergência, evacuou o aeroporto e suspendeu todos os voos. Em menos de uma hora, a situação foi resolvida, mas atrasou muitas viagens.

