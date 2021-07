Suspeito de cometer assaltos é morto a tiros em Manaus

Um homem não identificado foi morto a tiros no bairro São José, na Zona Leste de Manaus, na noite de sábado (17). Segundo a polícia, ele é suspeito de assaltos no bairro e foi morto por uma pessoa, também não identificada, no momento em que cometia os crimes.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ele e um comparsa estavam em uma motocicleta e cometiam uma série de assaltos em diferentes ruas do bairro.

Quando cometiam mais um crime na rua Cosme Ferreira, por volta de 21h, os suspeitos foram abordavam por uma pessoa, que parou próximo eles e atirou diversas vezes.

Um deles foi atingido por três tiros no corpo e morreu no local. O outro suspeito fugiu.

O autor dos disparos não foi identificado.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e, até a manhã deste domingo (18), ainda não havia sido identificado. O caso é investigado pela DEHS.