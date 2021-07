Telessaúde do Acre promove curso EaD para profissionais de saúde bucal do estado

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), através do Núcleo Telessaúde Acre, promove o primeiro curso de saúde bucal na modalidade de Ensino à Distância (EaD). As inscrições para a capacitação intitulada “Atualização em Saúde Bucal para profissionais da odontologia” podem ser feitas até a próxima sexta-feira (09) e tem como objetivo capacitar cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal na atuação do dia a dia clínico.

O curso autoinstrucional tem como público-alvo os profissionais de saúde bucal das redes pública e privadas do Acre com inscrição ativa no Conselho Regional de Odontologia (CRO) e conta com videoaulas exclusivas, podcast e materiais de suporte bibliográfico distribuídos em seis módulos. A programação, com carga-horária e certificação de 40 horas, é totalmente gratuita e será hospedada na plataforma Educants.

A cirurgiã-dentista e coordenadora do curso, Caroline Oliveira, comenta que a iniciativa busca atualizar os trabalhadores da saúde bucal acreana para que as condições de atendimento clínico sejam cada vez mais propícias tanto para os profissionais como para os pacientes.

“Visando contribuir autonomia e atualização dos profissionais de saúde bucal do estado do Acre em suas práticas clínicas e procedimentos operacionais do dia a dia nos consultórios odontológicos, o Núcleo Estadual de Telessaúde do Acre firmou parcerias com diversas instituições e áreas técnicas para juntos realizarem o primeiro curso EaD totalmente gratuito e ofertado para este público no Acre”, pontuou.

As inscrições podem ser feitas através do site e os profissionais inscritos tem o prazo de 30 dias para concluir os módulos. O certificado, por sua vez, é emitido de forma automática assim que o usuário terminar o curso na plataforma.