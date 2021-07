Tensão na região de fronteira: Brasileiro é ferido com três tiros em Cobija

As ruas centrais da cidade de Cobija, capital do departamento de Pando, na Bolívia, do outro lado da fronteira com os municípios brasileiros de Epitaciolândia e Brasiléia, no Alto Acre, foram palcos de um tiroteio envolvendo um brasileiro, que acabou baleado e foi internado no hospital local. O brasileiro, ferido com três tiros, foi identificado por Júnior Silva Cavalcante. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (27), no centro de Cobija.

O brasileiro dirigia um carro no centro de Cobija quando seu veículo alcançado por um outro onde estavam pelo menos três homens, que abriram fogo contra ele. O brasileiro foi atingido por três tiros e foi levado para o hospital local. Foi submetido a cirurgias e está numa UTI, em estado grave.

A polícia boliviana ainda não sabe o que aconteceu e está investigando a possibilidade de o atentado ter sido consequência da disputa por territórios entre facções rivais originárias do Brasil e que estão expandindo suas ações para o país vizinho.