“Teve restaurante que eu comi uma vez e não me deixaram comer mais”: conheça o mais novo ‘brocado’ do Acre

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.



Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

Natural do município de Plácido de Castro, o acreano Fernando Pereira da Silva, morador do bairro do Bosque em Rio Branco, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, após quebrar o recorde do rodízio de pizza do Restaurante e Pizzaria ‘A Princesinha’ na noite desta segunda-feira (27). O acreano comeu 36 pedaços de pizza, com ajuda de duas garrafinhas de 500ml de água e desbancou o antigo recorde de 35 pedaços.

Nossa coluna conversou com Fernando, que contou como se preparou para enfrentar o desafio do empresário Ramon Olivier. “Na verdade, eu me preparei para o rodízio da pizza, mais desde novo eu comia muito, fui com a barriga totalmente vazia.”

Fernando também comentou que já comeu em self-service livre e que após suas refeições, os donos dos estabelecimentos pediram para ele não voltar mais no local para comer. “Teve restaurante que eu comi uma vez e não me deixaram comer mais não. Uma empresária disse que lá eu não comia mais daquele jeito não, e nunca mais voltei. Já passei por muito constrangimento por comer muito”, comentou.

O acreano também comentou que tem amigos já de olho para participar do rodízio. E caso seu recorde seja quebrado, Fernando disse que pretende retornar para defendê-lo.

Mais nem tudo na vida do acreano é comida. Fernando é adepto aos esportes, além de treinar pesado, ele também pedala muito. “Como desse jeito, mas busco treinar. Faço musculação, pedalo de bicicleta, meu veículo é uma bicicleta, faço dança para manter o corpo seco”, comentou.